Янукович втрутився в загрозливу ситуацію з передплатою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду вжити термінових і невідкладних заходів щодо забезпечення проведення передплатної кампанії на наступний рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як зазначається в повідомленні, “непорозуміння між відомствами привели до загрозливої ситуації, що склалася з передплатою друкованих видань на 2012 рік”. Зокрема, у березні цього року було ухвалено новий порядок надання довідок про собівартість продукції, які тепер має підтверджувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі. В той же час «Укрпошта», яка є офіційним розповсюджувачем друкованої преси, не поінформувала про зміну порядку надання довідок про собівартість. «Через ці суто формальні, бюрократичні перепони повстала реальна загроза завищення ціни на передплату», - констатують в прес-службі Президента.

В повідомленні зазначається, що 30 червня сплив термін подання редакціями даних до каталогу ДП «Преса», де потрібно вказати ціну на видання, а видавці, які не були вчасно попереджені, подали свої довідки, як і раніше, до Державної інспекції з контролю за цінами, а не до Міністерства. Таким чином, видавці і журналісти висловили обґрунтовані побоювання, що можуть сформуватися завищені ціни на передплату видань і звернулися до прем’єр-міністра із листом та пропозиціями виходу з загрозливого становища.

“Беручи до уваги важливий суспільний вплив друкованих видань, у ситуацію втрутився Президент України”, - йдеться в повідомленні прес-служби. В.ЯНУКОВИЧ з метою недопущення зриву передплатної кампанії доручив уряду забезпечити оперативне погодження довідок видавців про планову і фактичну собівартість передплатного видання на виконання Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для відшкодування витрат на передплату та розповсюдження вітчизняної преси.