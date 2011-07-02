Справа про «яєчню на Вічному вогні»: у підозрюваних вилучили сковорідки

Учора у столиці за підозрою у смаженні яєчні на Вічному вогні у Парку Слави 21 червня затримано виконувача обов’язки прес-секретаря міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Кирила БАБЕНЦОВА та активіста громадської організації «Чорний комітет» Богдана ТИЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", у хлопців були проведені обшуки, вилучено комп’ютери і всю оргтехніку, навіть сковорідки з кухні і одяг. Після обшуку їх доставили до райвідділу міліції й не допускали адвокатів та батьків.

У свою чергу, в столичній міліції УНІАН підтвердили факт затримання вказаних осіб, зауваживши, що разом із ними було затримано та відпущено на підписку про невиїзд третього молодика, який брав участь у протизаконних діях. У міліції зазначили, що правопорушників викрили в результаті оперативно-слідчих дій, опитування свідків, які у вказаний день перебували в Парку Слави.

"Наразі обидва затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, у них вилучено певні речові докази. У понеділок їм буде обиратися міра запобіжного заходу", - сказали у столичному главку, додавши: "Ніякого політичного підтексту в цьому немає. Лише наявний склад злочину за статтею 297 (наруга над могилою)".