Проект Державного земельного банку практично готовий

Проект зі створення Державного земельного (іпотечного) банку України вийшов сьогодні на фінішний етап.

Про це заявив сьогодні під час круглого столу в УНІАН, організованого Інститутом української політики, голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.

За його словами, згодом даний банк, найімовірніше, стане єдиним оператором на ринку землі.

За інформацією С.ТИМЧЕНКА, робота Державного земельного банку буде спрямована на підтримку дрібного і середнього бізнесу. Зокрема, за його словами, кредитна ставка банку не перевищуватиме 8%. С.ТИМЧЕНКО також сказав, що банк видаватиме безвідсоткові кредити на ті проекти, "в яких зацікавлена держава".

«Як можна залишити селянина на місці, у відсутності кріпацтва? Звичайно, зацікавити його матеріально», - зазначив С.ТИМЧЕНКО. За його словами, цьому і сприятиме робота земельного банку.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до законопроекту "Про ринок земель" планується, що Державний земельний банк надаватиме пільгові кредити для купівлі сільгоспземель фермерами.