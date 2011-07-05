Контрабандистка одягла на себе 50 трусів, 20 купальників і 15 бюстгальтерів
15:51, 05 липня 2011Суспільство
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Ще 10 чоловічих майок
Брестські прикордонники у пункті перетину кордону «Мокрани» (що межує із пунктом в’їзду на територію України «Доманове» на Волині) виявили незадекларований товар на пасажирці іномарки «Mercedes», що рухалася на виїзд із Білорусі.
Про це ЗІКу повідомили у прес-службі Держприкордонкомітету Білорусі.
37-річна жінка вдягнула на себе близько 50 жіночих трусів, 20 купальних костюмів, 10 чоловічих майок і 15 бюстгальтерів, чим і привернула до себе увагу.
Нижню білизну вартістю понад 3 мільйони білоруських карбованців вилучили працівники митниці сусідньої держави.
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