У Києві потоп

Через сильну зливу сьогодні повністю було паралізовано рух транспорту в різних районах столиці.

Як повідомляє «Сегодня», зокрема, затопило вулицю Лугову біля торгового центру «Караван», там утворилася величезна калюжа, по коліно води, залило зупинки.

За словами очевидців, на вулиці Багатирській також залило зупинки. На Індустріальному мосту стояли тролейбуси, а машини плавали по вікна у воді. Вода залила перехід.

Кияни були змушені пересуватися через величезні калюжі, рівень води в окремих місцях досягав одного метра.

У деяких районах столиці сильна злива супроводжувалася градом розміром з горошину. Так, град побив центр міста.

Через негоду у місті утворилися величезні пробки.

Нагадаємо, позавчора у Харкові сильна гроза і шквальний вітер затопили кілька вулиць і проспектів міста. Потік змивав людей, у воді плавали машини, а дерево, яке впало, убило жінку.

Також нещодавно сильні зливи спричинили потоп в Черкасах, а ураган наробив біди в Одесі.