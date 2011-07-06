Україна слідом за Росією скасує перехід на літній час?
У ВР почалося обговорення
|Леся Оробець
Про це повідомила народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
"Сьогодні на комітеті розглядатимуть проект 8330 - хочуть скасувати переведення часу", - написала Л.ОРОБЕЦЬ.
Довідка УНІАН. Законопроект "Про зміну порядку обчислення часу на території України" був зареєстрований у Верховній Раді України 4 квітня 2011 року за номером 8330 - практично відразу після того, як про скасування переходу на зимовий та літній час оголосила Росія.
В пояснювальній записці депутат О.НАДОША обґрунтовує необхідність ухвалення законопроекту негативним впливом переведення часу на психологічний та фізичний стан людини. "У періоди переведення годинників – навесні та восени кількість звернень до лікарів зазвичай зростає. Зміну біоритмів хворі люди відчувають набагато більше, ніж здорові, у них спостерігаються патологічні реакції. Переведення годинника для одних – це загострення хвороби, а для інших – просто дискомфорт. У такі перехідні періоди багато людей скаржаться на погане самопочуття, адже навіть незначне зміщення часу – це пряме і грубе порушення біологічного годинника. Як наслідок – підвищена чутливість та емоційність, втомлюваність, порушення сну та загострення хронічних захворювань", - пояснює депутат.
О.НАДОША уточнює, що розробив відповідний законопроект на підставі численних звернень громадян України про відмову від практики переведення годинників на зимовий і літній час та з метою запобігти негативному впливу на здоров’я громадян у наслідок переведення годинників на годину вперед та на годину назад.