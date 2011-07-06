Україна слідом за Росією скасує перехід на літній час?

У Верховній Раді України розпочинають обговорення законопроекту "Про зміну порядку обчислення часу на території України", ініційованого народним депутатом Олегом НАДОШЕЮ (фракція Партія регіонів).

Про це повідомила народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Сьогодні на комітеті розглядатимуть проект 8330 - хочуть скасувати переведення часу", - написала Л.ОРОБЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Законопроект "Про зміну порядку обчислення часу на території України" був зареєстрований у Верховній Раді України 4 квітня 2011 року за номером 8330 - практично відразу після того, як про скасування переходу на зимовий та літній час оголосила Росія.

В пояснювальній записці депутат О.НАДОША обґрунтовує необхідність ухвалення законопроекту негативним впливом переведення часу на психологічний та фізичний стан людини. "У періоди переведення годинників – навесні та восени кількість звернень до лікарів зазвичай зростає. Зміну біоритмів хворі люди відчувають набагато більше, ніж здорові, у них спостерігаються патологічні реакції. Переведення годинника для одних – це загострення хвороби, а для інших – просто дискомфорт. У такі перехідні періоди багато людей скаржаться на погане самопочуття, адже навіть незначне зміщення часу – це пряме і грубе порушення біологічного годинника. Як наслідок – підвищена чутливість та емоційність, втомлюваність, порушення сну та загострення хронічних захворювань", - пояснює депутат.

О.НАДОША уточнює, що розробив відповідний законопроект на підставі численних звернень громадян України про відмову від практики переведення годинників на зимовий і літній час та з метою запобігти негативному впливу на здоров’я громадян у наслідок переведення годинників на годину вперед та на годину назад.