Уперше в світі провели операцію з трансплантації штучної трахеї

Шведські хірурги вперше в світі провели операцію з трансплантації штучної трахеї.

На штучний орган учені наростили матеріал зі стволових клітин пацієнта, передає Бі-Бі-Сі.

При такій техніці для трансплантації не потрібний донор і спеціальні медикаменти, а ризик відторгнення тканин мінімальний.

Пацієнтом став 36-річний виходець із Африки, в якого діагностували рак дихальних шляхів. За словами лікарів, зараз він видужує.

Штучну трахею виготовили в медичному дослідницькому інституті Лондона.

У майбутньому вчені планують використовувати подібну методику при пересадці штучних артерій, серцевих клапанів і навіть шкіри.