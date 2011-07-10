З ознаками отруєння в таборі госпіталізовані 18 дітей
З них 12 - про всяк випадок
У Приморському районі Запорізької області з ознаками отруєння з оздоровчого табору «Салют» госпіталізовано 18 дітей.
Як повідомили в УНІАН в адміністрації табору, перші симптоми розладу шлунку у дітей з`явилися ще 7 липня.
Того ж дня до інфекційного відділення Приморської міської лікарні було госпіталізовано 18 дітей.
В адміністрації стверджують, що у шести дітей були явні симптоми шлункового розладу, а інші 12 дітей госпіталізовано як таких, що «безпосередньо контактували з тими, у кого виявлені симптоми».
Як повідомили в таборі, всього на момент події в таборі знаходилося більш як 350 дітей. На сьогодні в «Салюті» залишилося 275 дітей.
За даними медиків, стан дітей стабільний.
«Найближчим часом всі діти зможуть повернутися додому» - повідомили в лікарні.