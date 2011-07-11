Посадовець ПП привласнив 240 тис. дол. банківського кредиту

У Житомирській області викрито співзасновника одного з ТОВ, який привласнив 240 тисяч доларів банківського кредиту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190 та ч.ч.1, 3 ст.358 (шахрайство й підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.