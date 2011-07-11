Розпочнеться Міжнародний фестиваль АртПоле’2011

Міжнародний фестиваль АртПоле’2011 відбудеться 12–16 липня на новій території — в Дністровському каньйоні, що вражає своєю мальовничістю і величчю. На 9-й за рахунком фестиваль (адже є перевтіленням Шешор, що вперше відбулися 2003 року в Карпатах) запрошені митці з 9-ти країн: України, Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини, Великобританії, Франції, Австралії і Росії.

Завдяки спільній енергії тих, хто приїжджає на фестиваль, АртПоле — завжди більше, ніж подія. Це поле для народження і втілення творчих ідей, які з часом захоплюють сцени та галереї в різних містах і країнах. Однією з них є народжений завдяки АртПолю спільний проект тріо з Мінська Port Mone та української ДахаБрахи, почути який в Україні можна буде лише тут, далі його вже запрошено на кілька польських фестивалів. Британці Trio VD і австралійці Wild Marmalade творитимуть на АртПолі разом з українськими віджеями, і результати їхньої співпраці фестивальна публіка зможе оцінити першою. Відбудуться також інші прем’єри, зокрема, на широку аудиторію вперше буде представлено «Билину» — музичний перформенс Уляни Горбачевської, відомої багатьом по проектах Майстерні пісні. Гайдамаки готують теплу й душевну програму, частину якої вони не грали вже кілька років, зокрема, деякі пісні в останній раз вони співали ще на карпатських Шешорах. Перкалаба порадує гостей спільним виступом з польською Паприкалабою, аматорським оркестром, що виконує перкалабські композиції на зроблених з овочів інструментах.

Крім того, на цьогорічному АртПолі виступатимуть Village Kollektiv (Польща), Besh’o’droM (Угорщина), Feloche (Франція), Dva (Чехія), українці Пропала Грамота, Зіра і Бадьян Сауна Сістем, Фолькнери та ін. Їхні виступи відбуватимуться на великій сцені, яка цього року також буде особливою — спеціально до фестивалю в Унежі будується сцена-гніздо, як є одночасно і мистецьким об’єктом — метафорою фестивальної взаємодії, і функціональною конструкцією.

Автентична сцена є невеликою, але надзвичайно яскравою: її представляють відкриття АртПоля, гурт Джазаїр — кримські цигани чінгіне, яких до цього можна було почути лише на закритих родинних святах, Капела Бай, що об’єднує найкращих музикантів з Карпат, а також гурт з сусіднього села Лука — Перемітку. Крім музичної всі гурти готують програму майстерень: танці, співи, приготування традиційних страв. Знайомство з кухнею різних народів, а також чайні церемонії і традиційні коктейлі різних країн, поєднані із зустрічами з музикантами, відбуватимуться в зоні арт-кафе, перебудованої з закинутої ферми.

Програма майстер-класів включає ковальство, гончарство, виготовлення витинанок, а також менш традиційні:) Насамперед, це найгучніша майстерня фестивалю — Як Умієм Оркестра, відома ще під назвою Хор глухонімих, в ній може спробувати свої сили кожен незалежно від своїх музичних талантів. Однією з новинок фестивалю є фото-майстерня, ідея якої — задокументувати фестиваль виключно зусиллями фестивальної публіки, у чому їй допомагатимуть професійні фотографи. Серед інших майстерень: ранкові фізичні вправи Good morning, body, тренінги студії Проти Ночі, віджеїнг і навіть журналістика.

Витримуючи синергійну (від грецького syn — разом, ergos — дія) концепцію лендартова програма АртПоля здійснюється спільно з найдавнішим українським лендарт-симпозіумом Простір Покордоння (Могриця), а програма кінопоказів — спільно з Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA.

Екологічним партнером фестивалю є молочна компанія Галичина, а, відповідно, напоєм фестивалю — Карпатська Маслянка.

Фестиваль «АртПоле» вперше отримав меценатську підтримку від Фонду Петра Порошенка, який активно сприяє розвитку сучасного українського мистецтва та його популяризації у світі. Діяльність Фонду не обмежується територією, державою, нацією чи окремою релігією. Фонд Петра Порошенка робить все для того, щоб кожен українець мав вільний доступ до джерел світових знань та на власний розсуд формував свій світогляд.

Проект традиційно підтримують Польський Інститут і Французький культурний центр, а також Французький Інститут, Британська Рада, проект USAID: Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність. Крім того, партнерами фестивалю є мистецька агенція Наш Формат і група компаній Хмелева.

Перший інформаційний партнер: 5 канал.

Інформаційні партнери: журнали Эксперт-Украина, Країна, Український Тиждень та Галицький кореспондент, мережа книгарень Є, інтернет-радіо www.online.fm та MyRadio, концертна агенція Перекресток, мистецька агенція АртВертеп та ін.

Детальніша інформація, зокрема, про маршрут, умови перебування та квитки — на www.artpolefest.org.

З приводу акредитації звертайтеся, будь ласка, за адресою press@artpole.org.