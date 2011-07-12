Близнюк збирається зруйнувати монополії на газ і воду

Призначений сьогодні Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на посаду міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства екс-губернатор Донецької області Анатолій БЛИЗНЮК заявляє про можливість ліквідації ЖЕКів і комерціалізації монополій на газ і воду.

Про це повідомляє офіційний сайт Партії регіонівз посиланням на видання «Коментарі».

«На першому етапі своєї роботи ми повинні оцінити, де ми є, і що з цим потрібно робити. Другий етап діяльності полягає в тому, що в даній сфері необхідно побачити бізнесову частину. Якщо це буде так, то масово з`являться ОСББ, проводитимуться тендери, конкурси. Не потрібно буде тикати пальцем на ЖЕКи. Не потрібний ЖЕК – то ліквідовуйте його. Наймайте того, хто вам найефективніше надасть всі послуги: відремонтує дах, прибере під`їзди, винесе сміття», – заявив А.БЛИЗНЮК.

«Інше питання: це монополії на газ, воду. Там також треба буде дивитися. Може видатися неправильним, але комерціалізація цих процесів має відбутися», – резюмував новий міністр.