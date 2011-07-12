Експерт: Після запуску Північного потоку Україна втратить $780 млн.

Після запуску в експлуатацію нафтопроводу "Північний потік" Україна почне втрачати гроші за транзит російського газу, і вже у 2012 році ця сума становитиме близько 780 млн. дол.

Таку думку під час круглого столу на тему: «Майбутнє української газотранспортної системи», організованого Інститутом Горшеніна, висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

За його словами, через "Північний потік" у 2012 році до Європи планується поставити мінімум 22 млрд. куб. м російського газу. «Весь цей об`єм буде перекинуто з української ГТС. Виходячи з даних цифр, легко підрахувати, що Україна недоотримає прибуток від транзиту російського газу у розмірі 780 млн. дол.», - уточнив експерт.

На його думку, надалі об`єми прокачування газу через українську ГТС продовжать скорочуватися. А у разі запуску в експлуатацію нафтопроводу "Південний потік" можуть і зовсім знизитися до нуля.

К.СИМОНОВ переконаний, що така тенденція має підштовхнути Україну до створення консорціуму з РФ з управління власною ГТС. «Без російського газу українська ГТС буде нікому не потрібна, і це має розуміти українська влада», - наголосив він.

Водночас радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексій УРІН вважає, що наповнення "Північного потоку" не обов`язково відбуватиметься за рахунок зниження об`ємів поставок через українську ГТС. «Ми сподіваємося, що об`єми транзиту газу через Україну наступного року не зменшуватимуться, а "Північний потік" буде наповнено за рахунок зростання попиту на російський газ у країнах ЄС», - припустив представник російського посольства.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. збільшить його пропускну спроможність до 55 млрд. куб. м.