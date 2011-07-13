Російський колекціонер повернув ікону XVI ст., викрадену зі Львова

Російський колекціонер передав Україні ікону «Покрови Борогодиці» XVI століття, викрадену з Львівського музею українського мистецтва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, шляхетними намірами російського колекціонера і мецената, власника ікони, Ігоря ВОЗЯКОВА та за сприяння Міністерства культури України та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України до України повернуто святиню – ікону «Покрови Богородиці» XVI століття.

І.ВОЗЯКОВ виявив бажання передати ікону в дар Україні, зазначили у прес-службі Держмитслужби.

Також зазначили, що працівники Київської обласної митниці в пункті пропуску «Бориспіль» завершили митні процедури з увезенню неоціненного скарбу на митну територію нашої держави в найкоротший термін, тим самим полегшивши її повернення додому, адже відомо, що майже три десятиліття тому цю та багато інших ікон було викрадено з фондів Львівського музею українського мистецтва (нині – Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького).

Як зауважили у прес-службі, в одному з інтерв’ю засновник музею «Дім ікони» в Москві І.ВОЗЯКОВ сказав: «Я точно знаю, що не людина приходить до ікони, а ікона до людини, до того ж завжди з якимсь завданням. Випадкових людей, які займаються їх колекціонуванням, теж немає. Зазвичай, це хранителі, які несуть відповідальність за те, що потрапило до них в руки».