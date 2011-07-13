Після катастрофи на Волзі прокуратура Києва перевіряє річковий транспорт

Прокуратура Києва організувала перевірки технічного стану річкового транспорту столиці після катастрофи теплохода "Булгарія" в Куйбишевському водосховищі в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на міжвідомчій нараді начальник управління нагляду за дотриманням законів на транспорті прокуратури Києва Максим ГОЛЬДАРБ.

За його словами, "прокуратура міста організувала перевірки технічного стану річкового транспорту, який надає послуги з перевезення".

Як зазначив М.ГОЛЬДАРБ, перевірка починається з прибирання незаконно встановлених плавзасобів, оскільки їх незаконне розміщення - "справа потенційної небезпеки".

За словами М.ГОЛЬДАРБА, перевірки лише почалися й поки рано говорити про якісь результати.