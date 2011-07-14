Аграрний союз: держава має негайно скасувати мито на зерно

Аграрний союз України просить Кабінет міністрів України скасувати експортні мита на зерно і відновити повернення податку на додану вартість (ПДВ) експортерам зерна.

Про це повідомив на прес-конференції в Києві голова Аграрного союзу України Геннадій НОВИКОВ.

«Держава повинна негайно скасувати мита (на експорт зернових – УНІАН) і відновити відшкодування ПДВ на зернові», - сказав Г.НОВИКОВ. За його словами, це необхідно зробити, щоб стабілізувати цінову ситуацію на українському ринку зерна.

За словами Г.НОВИКОВА, законодавчі новації – експортні мита на зерно і скасування відшкодування ПДВ при експорті зерна, а також вихід Росії на світовий ринок з великими обсягами зерна, формують вартість зернових на внутрішньому ринку України в діапазоні цін, що нижче собівартості їх виробництва. За словами Г.НОВИКОВА, собівартість виробництва ячменю і пшениці цього року становить у середньому 1180-1270 грн. за тонну. При цьому через погодні умови, в центральних і західних регіонах до собівартості будуть додані витрати на сушку зерна, які становлять приблизно 60-70 грн. за тонну.

Нагадаємо, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю і суміш пшениці і жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Ця норма діє до 1 січня 2012 року.