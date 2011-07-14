Київ залишать без свіжої преси?

В Києві масово демонтують місця продажу газет та журналів. Київська міська державна адміністрація вже прибрала з вулиць 14 кіосків "Преса".

Відповідне розпорядження КМДА підготувала у зв'язку з підготовкою до ЄВРО-2012, повідомили у асоціації розповсюджувачів преси України.

Згідно постанови, знищити мають незаконні кіоски, які встановлені нещодавно в 1,5 кілометровій зоні футбольного чемпіонату, а також поблизу метро та пам'ятників. В асоціації стверджують, що кіоски з газетами не підпадають під ці ознаки, однак, КМДА внесла їх в перелік на першочерговий демонтаж.

"Це викликало подив, непорозуміння, обурення киян, адже кіоски "Преса", які встановлювались протягом 80-ти років та на підставі чинного на той час законодавства, могли б сприяти проведенню Євро-2012 шляхом реалізації учасникам футбольного чемпіонату та гостям столиці преси, сувенірної продукції", - повідомляє асоціація.

Найближчим часом влада Києва планує демонтувати кіоски на вул. Грушевського, Інститутській, Прорізній, Пушкінській, Червоноармійській, Саксаганського та бульварі Лесі Українки. Також точки продажу преси приберуть зі станції метро "Олімпійська" та Європейської площі.

На думку асоціації розповсюджувачів преси, демонтаж газетних кіосків є грубим порушенням вимог постанови Верховної Ради, згідно якої заборонено "знесення існуючих кіосків з продажу друкованих засобів масової інформації".

Gazeta.ua