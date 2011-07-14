В Україні на 10 робочих місць претендує 57 людей
15:58, 14 липня 2011Суспільство
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Вакансій побільшало
В Україні в червні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 57 людей (на 1 січня ц.р. – 88) .
Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.
Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 липня 2011 року склало 516 тис. чоловік, що на 49,9 тис. чоловік менше, ніж на 1 червня ц.р.
На 1 липня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 90,5 тис. чоловік (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. чоловік).
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