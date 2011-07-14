Журналіст повернула міліції нагороди, захищаючи Ландіка-молодшого

Директор телекомпанії «ІРТА» Кароліна ПОЛТАВСЬКА сьогодні повернула міліції свої грамоти, медалі і призи, які їй вручали за створення телепрограм на кримінальну тематику.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нагороди вона залишила на ступенях біля входу до Луганського обласного управління МВС, усього - 13 грамот, 5 медалей і 2 призи.

К.ПОЛТАВСЬКА пояснила, що вчинила так на знак протесту проти подвійних стандартів, які допускає міліція у справі депутата луганської міськради Романа ЛАНДІКА. На її думку, з мовчазної згоди міліції ЗМІ до суду звинуватили Р.ЛАНДІКА у злочині і продемонстрували запис з камер спостереження. Це, вважає журналістка, є порушенням таємниці слідства і принципу презумпції невинності.

К.ПОЛТАВСЬКА працює в компанії "ІРТА" з 2001 року, віднедавна обіймає посаду директора телекомпанії. У журналістиці спеціалізується в основному на кримінальній тематиці.

Батько Р.ЛАНДІКА, народний депутат Володимир ЛАНДІК (Партія регіонів) є почесним президентом телекомпанії «ІРТА».

Нагадаємо, стосовно Р.ЛАНДІКА прокуратура порушила кримінальну справу. Його оголосили в розшук і затримали у Росії (м. Краснодар). Зараз він у СІЗО, очікує екстрадиції в Україну.