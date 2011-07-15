На Миколаївщині дрезина зіткнулася з вантажним потягом
08:58, 15 липня 2011Суспільство
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Зійшли з рейок три вагони
У Вознесенському районі Миколаївської області на перегоні „Мартиновське – Вознесенськ” (Одеська залізниця) на ділянці примикання роз’їзної колії, під час проходження вантажного потягу з 57 вагонів сполученням „Одеса – Знам’янка”, сталося зіткнення дизельної дрезини з вантажним вагоном.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.
Внаслідок аварії 3 вантажні вагони зійшли з рейок, пошкодивши дві електроопори, помічник машиніста дизель-дрезини отримав ушкодження та госпіталізований. Аварійними бригадами трьох відновних потягів ст. „Помічна”, „Знам’янка” та „Одеса” вагони встановлені на рейки.
Тривають роботи з відновленню електроопор, які планують завершити протягом дня.
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