На Миколаївщині дрезина зіткнулася з вантажним потягом

У Вознесенському районі Миколаївської області на перегоні „Мартиновське – Вознесенськ” (Одеська залізниця) на ділянці примикання роз’їзної колії, під час проходження вантажного потягу з 57 вагонів сполученням „Одеса – Знам’янка”, сталося зіткнення дизельної дрезини з вантажним вагоном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Внаслідок аварії 3 вантажні вагони зійшли з рейок, пошкодивши дві електроопори, помічник машиніста дизель-дрезини отримав ушкодження та госпіталізований. Аварійними бригадами трьох відновних потягів ст. „Помічна”, „Знам’янка” та „Одеса” вагони встановлені на рейки.

Тривають роботи з відновленню електроопор, які планують завершити протягом дня.