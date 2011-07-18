40 людей потрапили з весілля до лікарні

Протягом 17 та у ніч на 18 липня у Львові до інфекційних відділень міських лікарень з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 41 особу (в тому числі 6 дітей), які 16 липня у приміщенні їдальні технологічного коледжу Національного університету „Львівська політехніка” були на весіллі та вживали страви з курятини.

Як повідомляє прес-служба МНС України, всього на весіллі було 95 осіб.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Львівській області.