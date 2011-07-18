Посольство Грузії звільнило задираку і вибачилося перед пресою

Посольство Грузії в Україні висловлює жаль у зв`язку з інцидентом, який стався сьогодні під час акції перед будинком Посольства Грузії в Києві, коли працівник охорони посольства завдав фізичної образи учасникам акції і фоторепортерові.

Про це йдеться в заяві Посольства Грузії в Україні, переданому агентству УНІАН.

Також Посольство Грузії приносить свої вибачення учасникам акції, журналістам і українській громадськості у зв`язку з тим, що сталося.

Винний в інциденті працівник Посольства Грузії в Україні, який працював на засадах трудового контракту, звільнений з роботи, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активістки жіночого руху FEMEN проводили біля будинку Посольства Грузії в Києві акцію на підтримку затриманих в Грузії за підозрою в шпигунстві фотографів.

Акція перервалася після того, як з посольства вийшов охоронець, який почав відганяти дівчат від диппредставництва. Потім він також розпочав сварку з журналістами, які висвітлювали акцію, а на одного з них накинувся з кулаками. У результаті інциденту постраждав журналіст видання «Коментарі:» Олександр ЯМКОВИЙ, який зняв побої і подав відповідну заяву до правоохоронних органів щодо побиття його співробітником Посольства Грузії в Україні.