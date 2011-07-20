Азаров наказав розсмоктати черги на кордоні з Росією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Державній митній службі провести консультації з російськими колегами щодо унеможливлення черг на російсько-українських прикордонних пунктах пропуску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«З початку літа вкрай ускладнилась ситуація з пропуском автотранспорту на українсько-російському кордоні. Черги на пунктах пропуску щодня досягають сотень вантажівок. І це в розпал сезону відпочинку і в розпал сезону торгівлі продуктами, які швидко псуються. Очевидно, що це створює великі незручності громадянам як України, так і Росії. Тому я сподіваюсь, що наші російські колеги зважать на це і на те, що якщо вони хочуть довести переваги Митного союзу, то вони мають зробити такі переваги наочними для партнерів. У тому числі у митних процедурах», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр доручив голові Державної митної служби Ігорю КАЛЄТНІКУ негайно провести консультації з керівництвом Федеральної митної служби Російської Федерації щодо врегулювання цієї проблеми.

«Знайдіть рішення, опрацюйте з російською стороною проект декларації про запровадження системи раннього попередження виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив на необхідності розробки програми щодо створення зон сервісного обслуговування на під’їзних шляхах і пунктах пропуску, а також створення належних санітарних умов для громадян, які перетинають державний кордон.