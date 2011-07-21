Вантажівка збила на переході 24-річну жінку і двох її дітей

Сьогодні в Одесі на вулиці Балковській водій вантажного автомобіля «ЗІЛ» не пропустив на пішохідному переході 24-річну одеситку і двох її дітей.

Жінка, яка потрапила під колеса, госпіталізована, повідомили УНІАН у Відділенні профілактичної роботи Одеського міськвідділу Державтоінспекції.

За словами начальника Відділу міськДАІ Алли МАРЧЕНКО, мати двох дітей внаслідок ДТП одержала «відкриту черепно-мозкову травму і численні удари, потерпіла перебуває в комі в міській лікарні №11».

Її дітей доставлено до дитячої обласної лікарні. Проте медики поки що не інформують про стан їхнього здоров`я.

«Розглядається питання про порушення кримінальної справи за фактом ДТП», - повідомила А.МАРЧЕНКО.