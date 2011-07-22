У кримських лісах оголошено найвищу пожежну небезпеку
01:13, 22 липня 2011Суспільство
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Температура сягає 38
У лісах Криму оголошено п`ятий, найвищий, клас пожежної небезпеки.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Сергій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.
Температура повітря на півострові місцями сягає +38°, через спеку існує високий ризик виникнення лісових пожеж.
За прогнозами, висока температура збережеться до початку серпня.
У лісах забороняється розводити багаття, кидати недопалки, залишати пляшки або осколки скла на залитих сонцем галявинах.
«У деяких районах Криму, де є поблизу водоймища, наприклад, у Великому каньйоні і на узбережжі Феодосії, поки четвертий клас пожежної небезпеки», - додав С.ГВОЗДЕЦЬКИЙ.
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