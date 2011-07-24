Власник 200 кущів коноплі збирався з нею на рибалку

На Чернігівщині міліціонери виявили у чоловіка 200 кущів конопель, які він вирощував нібито «для прикорму риби».

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС в області, співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Новгород-Сіверського райвідділу міліції затримали 33-річного місцевого жителя, у якого при особистому огляді вилучили пакет з марихуаною. Затриманий зізнався, що марихуану придбав у 56-річного жителя сусіднього села.

До цього торговець наркотиками в поле зору правоохоронців ніколи не потрапляв. Потрапити на його подвір’я правоохоронцям виявилося непросто. Біля хвіртки міліціонерів зустрів величезний пес, потім вийшов господар. Чоловік довго не відчиняв хвіртки, пояснюючи, що ніяк не може прив’язати собаку. А насправді в цей час намагався щось сховати.

Під час обшуку оперативники знайшли бідон з 15 кг перемеленого наркотичного зілля, всередині якого була мірна склянка для торгівлі. Виявлена марихуана, за цінами чорного ринку, коштує 60 тис. грн.

В ході подальшого обшуку на присадибній ділянці, співробітники міліції знайшли майже дві сотні рослин коноплі, яку господар дбайливо обгородив сіткою та ретельно доглядав. Чоловік пояснив, що він великий шанувальник рибалки, тому і вирощує коноплю для прикорму риби. А місцевому жителю продав марихуану, бо той дуже просив.

Наразі чоловіка затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України «незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів», що карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.