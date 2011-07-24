Сумські кінологи привезли до України наступний чемпіонат світу

У Сумській області в 2012 році вперше відбудеться 18-й чемпіонат світу серед пошуково-рятувальних собак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Сумській області, це рішення було прийнято в результаті успішного виступу кінологів Сумщини на 17-му чемпіонаті світу, що відбувся в Шастрі (Бельгія), за першість в якому боролися 44 команди із 20 країн.

Рівень підготовки п`яти кінологічних розрахунків 2-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС (базується в Ромнах Сумської області), які представляли Україну, був настільки високим, що українська команда одержала перехідний прапор, який символізує право на проведення наступного чемпіонату 26-30 вересня 2012 року в Україні, говориться в повідомленні.