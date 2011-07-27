Кращу назву електропоїздів «Hyundai» визначать наприкінці серпня

Переможців конкурсу на назву швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem», а також назву підприємства, яке здійснюватиме швидкісні перевезення, та його логотип конкурсна комісія «Укрзалізниці» визначить до 26 серпня цього року.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», відповідний наказ підписав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Згідно з повідомленням, протягом місяця, з 23 червня 2011 року, поки тривав відкритий всеукраїнський конкурс, на адресу «Укрзалізниці» надійшло 1020 електронних версій конкурсних пропозицій. У кожній із них учасники конкурсу запропонували для розгляду від 1 до 300 варіантів назв підприємства швидкісного руху, його логотипу, а також назв міжрегіональних електропоїздів, тому терміни опрацювання комісією конкурсних пропозицій збільшено.

Краща пропозиція, надана учасниками конкурсу, буде визначена в трьох номінаціях шляхом таємного голосування.

Як повідомляв УНІАН, на переможців очікує винагорода у розмірі 10 тис. грн. і запрошення на презентацію відкриття швидкісного руху міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem», які курсуватимуть на маршрутах Київ - Харків, Київ - Донецьк і Київ - Львів.

Довідка УНІАН. Швидкісний рух вводиться в рамках програми підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату з футболу Євро-2012.

16 грудня 2010 року в Києві Південна залізниця і «Hyundai Corporation» підписали угоду про поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів. Для забезпечення комфортного перевезення пасажирів на напрямках запровадження швидкісного руху заплановано курсування 6 міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem», які надійдуть в Україну до початку Євро-2012, а ще 4 - до кінця 2012 року.