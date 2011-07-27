Голова сільради «змилувався» - погодився брати хабар частинами

На Тернопільщині при одержанні хабара затримано голову одного з сіл Заліщицького району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, у бізнесмена, який хотів взяти в оренду ставок, державний службовець вимагав 110 тис. грн. Лише за таких умов, пояснив він, бізнесмен зможе претендувати на ставок площею майже 5 га. Після тривалих переговорів сільський голова погодився отримати хабар частинами.

При отриманні перших 60 тис. грн. його у службовому кабінеті затримали співробітники управління боротьби з економічною злочинністю.

Щодо затриманого обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 (одержання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.