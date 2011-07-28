Греко-католики вшанували Володимира Великого

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві Українська греко-католицька церква богослужінням вшанувала хрестителя Русі Володимира Великого.

Як передає кореспондент УНІАН, владика Богдан (ДЗЮРАХ), який очолював службу Божу в співслужінні з владикою Михайлом (КОЛТУН), у своїй проповіді назвав Володимира Великого духовним батьком українського народу.

Єпископ зосередився на трьох титулах Святого Володимира, як християнського провідника народу, які дає йому християнська традиція: Святий, Хреститель, Просвітитель.

За його словами, для Святого Володимира «буття християнина не означало щось поверхове чи чисто обрядове, а внутрішню переміну свого життя. Саме з його особистим хрещенням він став на дорогу, яка закінчилася потім його прославою в небі – він став Святим», – нагадав владика БОГДАН.

Звертаючись до віруючих, він сказав, що найвищий державний діяч «осягнув також вершини християнської досконалості – поєднання з Богом. І це, з одного боку, показує, що святість є можлива для кожної людини, не залежно від посади і соціального статусу. З іншого боку, що на даному етапі розвитку України конче потрібні християнські державні діячі, які були б християнами за переконанням і доказували свою християнськість на вчинках, рішеннях», – резюмував єпископ.

«Ми називаємо Святого Володимира хрестителем нашого народу, а це означає, що після того, як він охрестився сам, захотів поділитися світлом віри зі своїми ближніми. І кожен з нас може стати свого роду хрестителем, хто своєю поведінкою, вчинками вказуватиме своїм ближнім на особу Ісуса Христа», – вважає він.

Третій титул, за його словами, яким ми називаємо Святого Володимира, – Просвітитель. На його думку, «ми вшановуємо його як батька нашого народу не тому, що він вивів Київську Русь на висоти економічного розвитку, а просвітив наш народ світлом Євангелія Христового». «Богу дякувати, ці переслідування не змогли загасити жодні переслідування чи утиски, яких наш народ зазнав упродовж століть. Святий Володимир спровадив свій народ у сім’ю християнських європейських народів», - підкреслив владика.

Після завершення літургії, на подвір’ї Патріаршого собору, відбувся чин освячення води, який здійснив владика МИХАЙЛО. Звертаючись до присутніх, він наголосив на «благодатній дії Святого Духа, над річкою Дніпро, який дав воді благодатну силу, що оживляє, освячує та відновлює нас по сьогодні».

На завершення урочистостей владика МИХАЙЛО окропив вірних освяченою водою.

Слід зазначити, що урочисте святкування 1023-ої річниці Хрещення Русі-України у Київській архиєпархії УГКЦ відзначатимуть 31 липня. Програма святкування передбачає Архиєрейську Божественну літургію, яку очолить глава УГКЦ Блаженніший СВЯТОСЛАВ у співслужінні владики Йосифа (МІЛЯНА), обряд «Відновлення хресних обітів», освячення води та мистецько-духовну програму.