Ліквідуються два міністерства

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК у вересні поточного року має намір представити нову стратегію діяльності міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв`ю журналістів.

За його словами, на сьогодні Міністерство з питань житлово-комунального господарства і Міністерство регіонального розвитку і будівництва перебувають у процесі ліквідації, яку ще не завершено.

«Мені необхідно буде ухвалити багато рішень, зокрема непопулярних, зі скороченню десь 72 осіб», - сказав міністр.

За даними А.БЛИЗНЮКА, нинішня чисельність міністерства становить 359 осіб.

Він також відзначив, що керівництво міністерства повністю укомплектовано, складається з першого заступника Олександра АЛІПОВА, який опікується житлово-комунальним господарством, заступників Григорія СЕМЧУКА (керівник апарату) і Дмитра ІСАЄНКА (який відповідає за сферу будівництва).

«На сьогодні я формую структуру. Після затвердження Кабміном граничної чисельності, я зможу завершити процедури ліквідації старих міністерств і вже затвердимо нову структуру. На початку – у середині вересня я готовий публічно разом зі своїми заступниками і громадськістю представити вам узгоджену з Кабінетом міністрів і Президентом стратегію діяльності міністерства по кожному з напрямів», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Міністр відзначив, що його персональна відповідальність зосереджена у трьох блоках – житлово-комунальне господарство, будівництво і регіональний розвиток.

А.БЛИЗНЮК також заявив про наміри бути відкритим і обговорювати з громадськістю єдину політику реформування ЖКГ, а також підготувати ідеологію стимулювання будівництва, зокрема житлового.

На його думку, щоб технічно переоснастити систему житлово-комунального господарства, необхідно в середньому по кожному регіону вкласти 40 млрд. грн.

Коментуючи прийнятий парламентом у першому читанні Житловий кодекс, глава відомства повідомив, що розглядатиме його разом з громадськістю і ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про недобудови, А.БЛИЗНЮК сказав, що «у нас на сьогодні є 100% інвентаризації по кожному регіону недобудов – це десятки тисяч об`єктів. У Київській області - більше 1,6 тис. об`єктів».

Міністр уточнив, що до вересня п.р. міністерство підготує пропозиції за обсягами фінансування для завершення будівництва недобудов на 2012 рік.