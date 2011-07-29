Якщо кір перекинеться з Волині на Рівненщину - це буде загроза

Рівненські епідеміологи спростовують інформацію, яка з‘явилася у деяких українських ЗМІ, що в області зафіксовано спалаху кору.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, епідеміологи з обласної СЕС заявляють, що така інформація недостовірна, оскільки жодного випадку захворювання на кір в області не було.

Однак, як повідомив завідувач епідеміологічним відділом обласної СЕС Анатолій РЄЗНІКОВ, «є вірогідність того, що захворювання все ж потрапить на територію Рівненщини із сусідньої Волині». «Це становитиме загрозу, адже вакциною від цього вірусу можуть в разі потреби забезпечити лише 20% населення», - сказав він.

Нині медики області вживають заходів щодо посилення профілактики цього захворювання, головним чином через інформаційну роботу серед населення.

Як повідомляло нещодавно ТСН, у селах Рівненщини та Волині зафіксували випадки хвороби на кір. Епідеміологи, які збиралися зупинити поширення інфекції, ледь назбирали в усій області 10 доз вакцини проти хвороби, зазначив телеканал.

«Були госпіталізовані дітки з порушенням календаря щеплень, які мали середній стан важкості, а також не імунізовані, які були у тяжкому стані і мали двобічні пневмонії», – розповіла лікар-інфекціоніст Луцької центральної районної лікарні Світлана ДИМАРЧУК.

За словами медиків, типовими ускладненнями після кору у невакцинованих є запалення легень та енцефаліти. Дитячу інфекцію дедалі частіше підхоплюють дорослі, зазначають лікарі.

Востаннє масовий спалах інфекції на Волині був зафіксований у 2006-му. Тоді менш ніж за 2 місяці занедужало близько тисячі осіб.