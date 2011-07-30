Янукович доручив уряду розібратися з аварією на шахті в Макіївці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду створити комісію з розслідування причин аварії, що сталася на шахті ім.Бажанова ДП "Макіїввугілля" та надання допомоги потерпілим і сім`ям загиблих.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави також доручив Генеральній прокуратурі та Службі безпеки України вжити вичерпних заходів щодо розслідування причин трагедії та забезпечити реагування згідно із законодавством. Про результати розслідування Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА зобов`язаний доповісти Президенту до 10 серпня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, в місті Макіївка Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки. У результаті цього станом на 9.00 30 липня відомо про загибель 7 гірників, 4 – постраждали та доля ще чотирьох залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 19 відділень Головного управління МНС в Донецькій області та три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина обрушення встановлюється.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів був побудований у 1953 році.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою).