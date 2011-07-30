Присяжнюк хоче, щоб «Формула-1» отримала київську прописку на 5 років

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК сподівається на проведення Чемпіонату світу з водної «Формули-1» у Вишгороді упродовж 5 років.

Як передає кореспондент, про це він заявив сьогодні під час відкриття Чемпіонату.

«Я сподіваюсь, що буде підписано угоду про проведення «Формули-1» на воді 5 років поспіль», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК і зазначив, що в планах керівництва області будівництво у Вишгороді на березі Київського моря кіноконцертного залу, «щоб ми проводили фестивалі, які відбуваються у Юрмалі, а можливо, і краще.