Рятувальні роботи на аварійних шахтах завершено: загинули 37 гірників

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" на Луганщині збільшилась до 26 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

«Станом на 6 год. 31 липня пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинуло 26 гірників, 2 постраждало», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними МНС, вилучено з-під завалів тіла загиблих гірників на шахті ім. Бажанова у Макіївці Донецької області.

Загинули 11 шахтарів та 4 - постраждали (3 гірників у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні м. Макіївка та 1 гірника у вкрай важкому стані госпіталізовано до лікарні м. Донецьк).

Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті „Суходільська-Східна” стався 29 липня о 01.57 на горизонті 915 м.

У Макіївці трагедія сталася того ж дня о 09.23 – обвалився баштовий копер.