У Макіївці відбувся похорон шістьох працівників шахти

Сьогодні вдень в Макіївці Донецької області відбувся похорон 6 з 11 працівників, які загинули на шахті ім. Бажанова в результаті обвалу копра 29 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, похорони відбулися на кількох цвинтарах міста. У них взяв участь голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

На вшанування пам’яті загиблих в Свято-Георгіївському храмі Макіївки було відправлено панахиду.