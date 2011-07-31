У Макіївці відбувся похорон шістьох працівників шахти

18:43, 31 липня 2011
Суспільство
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У храмі відправлено панахиду

Сьогодні вдень в Макіївці Донецької області відбувся похорон 6 з 11 працівників, які загинули на шахті ім. Бажанова в результаті обвалу копра 29 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, похорони відбулися на кількох цвинтарах міста. У них взяв участь голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

На вшанування пам’яті загиблих в Свято-Георгіївському храмі Макіївки було відправлено панахиду.

 

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