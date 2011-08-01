Українські прикордонники затримали італійця на краденому «Maserati»

Прикордонники Мостиського загону та працівники митниці в пункті пропуску «Шегині» затримали громадянина Італії, який їхав до України на автомобілі «Maserati Gran Cabrio».

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, напередодні правоохоронцям надійшла інформація, що автомобіль може бути викраденим та незаконно ввозитиметься на територію України. Тому транспортний засіб вирішили перевірити ретельніше.

Після проведення повної ідентифікації автомобіля та спільного поглибленого огляду встановлено, що італієць вже завозив декілька автомобілів, які так і залишались в Україні. Також охоронці кордону отримали інформацію про те, що за базами Інтерполу автомобіль значиться як викрадений.

На даний час транспортний засіб 2010 року випуску, вартістю понад 1,3 млн. грн., вилучено.

Стосовно іноземця працівниками митниці складені протоколи про порушення митних правил.