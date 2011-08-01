В «АероСвіті» кажуть, що пілоти не страйкують, але відмовляються летіти

Близько 5% рейсів авіакомпанії «АероСвіт» сьогодні затримуються через акції протесту пілотів літаків Боїнг-737.

Про це повідомив УНІАН помічник генерального директора «АероСвіту» зі зв`язків із громадськістю Сергій КУЦИЙ, коментуючи інформацію про затримку рейсів авіакомпанії.

За його словами, це акція протесту, не страйк, оскільки пілоти виходять на роботу, проте «відмовляються виконувати рейси, мотивуючи це морально-психологічним станом, який не дозволяє здійснювати польоти, у зв`язку з тим, що не було виконано низку виплат пілотам». Як відзначив він, постраждали як внутрішні, так і міжнародні рейси. «Є затримки рейсів до Москви, Афін, Дюссельдорфа, Габмурга, Одеси, Сімферополя», - повідомив С.КУЦИЙ. За його словами, проте, зараз затримуються лише рейси на виліт із «Борисполя», з ініціативною групою пілотів досягнуто домовленості, що рейси на прибуття до «Борисполя» виконуватимуться.

За словами С.КУЦОГО, основні вимоги пілотів - індексація виплат, початок оплати праці за новим положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Як відзначив він, зараз адміністрація компанії відпрацьовує з ініціативною групою пілотів ситуацію, готуються документи для підписання, ведеться робота з банками для здійснення виплат. Сума необхідних виплат не називається.