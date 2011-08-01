Янукович ветував зміни до закону про держзакупівлі нафти і нафтопродуктів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув для повторного розгляду Верховною Радою зі своїми пропозиціями закон №3684–VI «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо нафти і нафтопродуктів».

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

У повідомленні зазначається, що право вето Президент застосував відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Нагадаємо, цим документом передбачався дозвіл юридичним особам або їх об`єднанням, що займаються господарсько-комерційною діяльністю, купувати за державні кошти без тендерів нафту, нафтопродукти для подальшого перепродажу або переробки.

Законом було передбачено, що без тендерів також можна буде здійснювати закупівлю послуг з переробки, виробництва, транспортування, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливання, інспекції кількості та якості, митно-брокерських послуг, інформаційно-аналітичних, фінансових і послуг страхування.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 8 липня.