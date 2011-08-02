Харківських бомжів показують у Нью-Йорку (фото)

У музеї сучасного мистецтва МОМА (Museum of Modern Art) у Нью-Йорку відкрилася виставка харківського фотографа Бориса Михайлова. Як повідомляє "Сегодня", в основі експозиції — повноростові портрети харківських бомжів.

За словами автора, щоб зробити знімок, він «підкупляв шматком хліба, випивкою або кількома монетами». До недавнього ці знімки демонструвалися в провідних світових музеях і галереях.

На 500 фотографіях — люди, які після розвалу СРСР не змогли знайти своє місце в житті і забезпечити собі гідне існування.

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