Виявлено курган, якому 5-6 тис. років

У Запорізькій області на місці будівництва найбільшої в Україні вітроелектростанції ви явлено курган IV тис. до н.е.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації, «на території села Гірсівка Приазовського району - на узбережжі Азовського моря, де ведеться будівництво вітроенергетичних установок, групою археологів розпочато археологічні розкопки кургану «Орта-Тепе», який датується IV тис. до н.е. - I тис. н.е.»

За даними ОДА, організатором наукових досліджень виступило Запорізьке відділення Українського товариства охорони пам`ятників історії і культури, а виконуються роботи за кошти компанії, що веде будівництво вітроелектростанції - ТОВ «ЮроКейп Юкрейн І».