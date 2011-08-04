Начальника Одеського порту відпустили - і відразу повезли у слідчий відділ

Центральний райсуд Сімферополя обрав підозрюваному в зловживанні службовими повноваженнями керівнику Одеського морського транспортного порту Миколі ПАВЛЮКУ запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.

Тим часом прокуратура має намір знову затримати керівника цього держпідприємства.

Зокрема, після винесення рішення суду слідчий, який відмовився представитися журналістам, заявив: «Не розходимося... До слідчого відділу для складання документів».

Водночас М.ПАВЛЮК заявив, що йому стало погано, і представники суду викликали “швидку допомогу”. Через деякий час медики залишили будівлю суду, а підозрюваного кілька людей в чорних масках і камуфляжній формі вивели на вулицю і посадили в легковий автомобіль.

Адвокат начальника морпорту Сергій ЄМЕЦЬ сказав журналістам, що його підзахисного відвезуть до слідчого відділу, де «буде витягнуто третю кримінальну справу». С.ЄМЕЦЬ висловив упевненість, що М.ПАВЛЮКА знову затримають і відправлять до ізолятора тимчасового тримання.

Сам М.ПАВЛЮК заявив журналістам, що він ні в чому не винен, а кримінальні справи проти нього фабрикуються. «Вражаючий факт беззаконня», - наголосив керівник Одеського морпорту.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму порушила стосовно М.ПАВЛЮКА три кримінальні справи за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

За даними адвоката М.ПАВЛЮКА, прокуратура посилається на матеріали перевірки Контрольно-ревізійного управління господарської діяльності порту. «Тим часом з акту ревізії зовсім не виходить, що ПАВЛЮК щось вкрав для себе. Це версія КРУ про нібито завдану шкоду державі. До речі, юридичний департамент Одеського порту вже поводився з позовною заявою до Окружного адміністративного суду Одеської області з проханням визнати недійсними акти перевірки КРУ за 2005 рік», - сказав С.ЄМЕЦЬ.