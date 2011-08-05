Український фондовий ринок обвалився слідом за світовими ринками. Так, індекс Української біржі, станом на 11:40, обвалився на 3,78% - до 2123,91 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Індекс ПФТС знизився на 1,49 % - до 850,34 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, з відкриттям сьогоднішніх торгів на торгових майданчиках Європи біржові індекси стали знижуватися слідом за американськими індексами, які обвалилися напередодні. Так, індекси Dow і S&P знизилися у четвер, 4 серпня, більш ніж на 4%, а Nasdaq позбувся 5%.