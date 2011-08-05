Світовий ринок акцій втратив $2,5 трильйона своєї капіталізації

Світовий ринок акцій втратив понад 2,5 трлн. дол. сумарної капіталізації всіх компаній через зростаючі побоювання інвесторів про те, що глобальна економіка рухається у напрямі нової рецесії, повідомляє Reuters.

Сума, на яку знизився світовий індекс акцій MSCI All-Country World Index, практично дорівнює розміру економіки Франції. Індекс втратив за тиждень 8,6% і на шляху до максимального одноденного падіння з листопада 2008 р.

Американський індекс широкого ринку S&P 500 втратив більш як 840 млрд. дол. ринкової капіталізації компаній за тиждень, тоді як акції Європи MSCI Europe у сумі подешевшали на 817 млрд. дол.

Європейські ринки акцій у четвер впали більш ніж на 3% до рівня середини 2009 р., американський фондовий ринок обвалився майже на 5%, показавши гірший розпродаж за два роки, а ринки Азії завершили торги у п`ятниці обвалом у діапазоні 2,2-4,5%.