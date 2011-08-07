Міліція затримала автобуси зі Львова на під'їзді до Києва

Затримання біля Києва автобусів з фанатами львівських "Карпат" не пов`язане з подіями навколо арешту екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю столичного главку міліції, зупинка двох автобусів, що їдуть зі Львова до Києва, не пов`язана з подіями навколо арешту Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки в цих автобусах приїхали фанати футбольного клубу "Карпати" (Львів) на сьогоднішній матч.

У главку підтвердили, що два автобуси з уболівальниками було зупинено співробітниками "Беркута" на під`їзді до Києва.

"Це звичайна практика на якийсь час перед матчем", - зазначили в міліцейському главку, пояснивши, аби уникнути будь-яких інцидентів міліція, як правило, зупиняє автобус з фанатами, утримуючи його певний час за межею міста, а потім супроводжує їх безпосередньо до стадіону, де відбувається матч. Так само діють і після матчу.

"Це пов`язано виключно з організацією приїзду фанатів" - зауважили в главку, запевнивши, що це не має ніякого стосунку до подій, що відбуваються в Києві навколо арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

Матч "Динамо" (Київ) - "Карпати" (Львів) відбудеться в неділю, о 19.30.

У прес-службі ВО "Батьківщина" стверджують, що співробітники спецпідрозділу "Беркут" зупинили два автобуси з пасажирами зі Львова і не пускають їх до Києва через акції на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

"У розмові зі мною "беркутівці" посилалися на те, що виконують вказівку прес-служби київського главку", - цитує прес-служба "Батьківщини" народного депутата Володимира БОНДАРЕНКА, який прибув на місце (траса Київ - Житомир, неподалік КП).

"Це суперечить ст. 33 Конституції України, в якій чітко написано, що громадяни мають право вільно пересуватися по території України", - підкреслив депутат.

За його словами, загін "беркутівців" прибув на автобусі з номером АА7931НХ.