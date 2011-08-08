Білий дім наполягає, що агентство Standard & Poor`s ухвалило рішення про пониження рейтингу США на основі помилкових розрахунків.

S&P у п`ятницю ввечері знизило кредитний рейтинг США з максимального "ААА"до "АА+"на тлі проблем з державним боргом.

"S&P припустилося математичної помилки на 2 трильйони доларів. Зниження рейтингу грунтувалося на сумнівних обчисленнях. Рейтингові агентства, які не робили помилок, все ще оцінюють США рейтингом "ААА", - йдеться в заяві голови групи економічних радників президента США Остана Гулсбі.

Попри рішення S&P, два інших рейтингових агентства: Moody`s і Fitch, - зберегли за США вищий кредитний рейтинг.

Напередодні голова Національної економічної ради США Джин Сперлінг різко розкритикував дії рейтингового агентства Standard & Poor`s, яке знизило рейтинг США, незважаючи на попередження американського Мінфіну про помилки в розрахунках.

"Вражає масштаб їх помилки а поєднанні з готовністю просто нашвидку... дати обгрунтування в прес-релізі після того, як на цю помилку було вказано. Це пахло спробою притягати аргументи до вже зробленого висновку", - цитує РІА "Новости".