Сьогодні у Києві відбудеться святкування Дня Європи.

У рамках заходу з 11.00 до 17.00 на майдані Незалежності та вулиці Хрещатик діятиме інформаційно-розважальне «Європейське містечко», у павільйонах якого посольства і представництва країн Європи представлятимуть киянам та гостям української столиці інформацію про свої держави.

З 17.00 до 18.00 на встановленій у центрі міста сцені звучатиме німецький та український джаз (Майдан Незалежності).

Офіційна церемонія відкриття Дня Європи у Києві відбудеться на Майдані Незалежності з 18.00 до 18.30. У заході передбачається участь Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА, Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, посла Представництва Європейської Комісії в Україні Ієна БОУГА.

Після офіційного відкриття до 22.00 відбуватиметься святковий концерт європейських та українських музичних гуртів.

За інформацією голови представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ, цього року в святкуванні Дня Європи в Києві візьме участь рекордна кількість країн. За його словам, участь в заході братимуть країни ЄС, країни-кандидати та Україна.

Посол повідомив, що у рамках свята працюватиме Школа європейських мов, де гості заходу зможуть повчитися говорити однією чи кількома з 16 мов, серед яких досить мало поширені у навчальному процесі – фінська та португальська.

І.БОУГ також поінформував, що 15 творчих колективів представлятимуть музику та танці з усіх куточків Європи у Кварталі європейської музики та мистецтв. Також понад 30 представників бізнесу, політики, дипломатичної служби, музики спорту, науки з усіх куточків Європи візьмуть участь у публічних дебатах на тему ЄС.

Дипломат наголосив, що найбільшим нововведенням цьогорічного Дня Європи стане Європейський футбольний турнір, у якому змагатиметься майже 100 гравців – чоловічі команди, жіночі команди, команда послів та команда українських ресторанів. У перервах між матчами турніру глядачі зможуть взяти участь у вікторинах, присвячених чемпіонату світу з футболу та першій участі збірної України в цих змаганнях.

Дні Європи фінансуються центральною та місцевою владами, Європейською комісією та спонсорами.