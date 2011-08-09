Обвинуваченим у макіївському теракті світить 15 і 9 років в'язниці

Державне звинувачення просить засудити обвинувачених у скоєнні терористичного акту в м. Макіївка у січні 2011 року до 15 і 9 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора в м. Макіївка Донецької області в Центрально-міському районному суді на процесі із звинуваченню жителя м. Макіївка Дмитра ОНУФРАКА і жителя м. Горловка Антона ВОЛОШИНА у скоєнні терористичного акту, відбулися дебати сторін процесу.

Державний обвинувач Олександр ДІХТЯРЮК зачитав текст обвинувального висновку, згідно з яким Д.ОНУФРАК і А. ВОЛОШИН обвинувачуються в незаконному поводженні із зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України), а також у скоєнні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України). Крім того, Д. ОНУФРАК обвинувачується у залученні до скоєння терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-1 КК України), а також в розбої і замаху на умисне вбивство (ч. 4. ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) і незаконному виготовленні, зберіганні, носінні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

О.ДІХТЯРЮК зазначив, що вину підсудних повністю доведено показаннями свідків, результатами проведених обшуків і даними експертиз, доказами і речовими доказами.

Згідно з обвинувальним висновком, у 2010 році Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН придбали вибухові речовини, виготовили з них вибухові пристрої з годинниковим механізмом, і 20 січня 2011 року підірвали їх біля будівлі ДП «Макіїввугілля» і торгового центру «Голден Плаза» у м. Макіївка. У записці, залишеній неподалік від місця вибуху, вони висловили «незгоду з політикою властей України» і вимагали надати їм 4 млн. 200 тис. євро. Інакше загрожували підірвати ще три пристрої в місцях масового скупчення людей.

За словами державного обвинувача, докази підсудних на своє виправдання непереконливі, оскільки повністю спростовуються зібраними у справі доказами.

О.ДІХТЯРЮК також акцентував, що заяви Д.ОНУФРАКА про те, що на етапі слідства до нього застосовувалися недозволені методи дізнання, не знайшли підтвердження. Так, перевірка, проведена військовою прокуратурою, не встановила у діях співробітників МВС і СБУ кримінально караних діянь, а медичні експертизи не виявили на тілі Д.ОНУФРАКА слідів травм або побоїв.

О.ДІХТЯРЮК попросив суд призначити Д.ОНУФРАКУ покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його спільнику А.ВОЛОШИНУ - 9 років позбавлення волі. Пом'якшувальною обставиною для останнього прокурор вважає його явку з повинною і сприяння слідству.

Адвокати підсудних у своїх виступах перед судом висловили незгоду з висновками держзвинувачення по ряду моментів, заявивши, що тривалі терміни ув’язнення - дуже суворий вирок. Вони попросили суд пом'якшити покарання підсудним з урахуванням їх молодості, а також того, що вони розкаялися у скоєних злочинах.

Підсудні Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН також попросили суд про полегшення вироку.

Д.ОНУФРАК наполягав на тому, що не скоював терористичного акту, а в нападі на таксиста признався, сподіваючись на справедливість суду. А.ВОЛОШИН визнав вину у скоєнні теракту, проте просив суд повірити, що злочин скоїв, перебуваючи під впливом Д.ОНУФРАКА, не усвідомлюючи небезпеки вибухів для суспільства.

Вирок суду у даній справі буде ухвалено через кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня 2011 року в м. Макіївка Донецької області сталися два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства «Макіїввугілля». В результаті обох вибухів ніхто не постраждав, проте будівлям був завдано значного матеріального збитку.

Неподалік від одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити 4,2 млн. євро. Невідомі погрожували, що у разі невиконання вимог к різних місцях Макіївки будуть скоєні ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ у Донецькій області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт), і розшукувало двох чоловіків.

На початку лютого 2011 року в Макіївці за підозрою у розбійному нападі на водія таксі були затримані Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН. При обшуку за місцем проживання Д.ОНУФРАКА правоохоронці знайшли докази і речові докази, що свідчать про причетність затриманих до підготовки і скоєння вибухів у торгового центру і біля входу до адмінбудівлі ДП «Макіїввугілля».