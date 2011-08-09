Азаров каже, що презерватив - це не ракета і не супутник

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що в Україні необхідно будувати власні підприємства з виробництву памперсів і презервативів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

"Реально вартість памперсів нижча за ту, за якою їх продають. Це абсолютно ненормально", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, імпортери свідомо завищують ціни на памперси і презервативи.

На думку голови уряду, щоб змінити ситуацію, необхідно будувати власні підприємства з виробництва цих товарів.

За словами М.АЗАРОВА, українським підприємствам це "під силу".

"Нічого важкого у виробництві памперсів немає. Якщо ми навчилися будувати ракети і супутники... Те ж стосується сумнозвісних гумових виробів (презервативів - УНІАН)", - відзначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет Міністрів України своєю постановою виключив презервативи із списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АнтиСНІД» висловив занепокоєння цим рішенням уряду, оскільки, вважають у фонді, це призведе до подорожчання презервативів. Згідно з інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІД країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч людей (1,3% населення країни у віці 15-49 років). На сьогодні наша країна – перша в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ.

Крім того, від нововведень можуть постраждати і сім`ї з маленькими дітьми – з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключено, наприклад, дитячі пелюшки і підгузки, різні види сосок й аналогічні товари для дітей, ваги – зокрема і для зважування немовлят.

Крім того, до нового списку не ввійшли інші позиції, які зачіпають інтереси сотень тисяч людей, – наприклад, медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД».

5 серпня М.АЗАРОВ заявив, що ціни на презервативи і памперси не повинні підвищуватися.

Крім того, в Асоціації виробників і імпортерів медичних виробів заявили, що через введення урядом ПДВ на медичні вироби стоматологічні послуги в Україні подорожчають, щонайменше, на 20%.

5 серпня Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО заявив, що презервативи і памперси вже найближчим часом можуть повернути в список виробів медичного призначення, які не обкладаються податком на додану вартість (ПДВ).