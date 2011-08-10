ФРС США обіцяє утримувати ключову ставку на мінімальній позначці

Федеральна резервна система США у вівторок заявила, що утримуватиме ключову ставку на рівні близько нуля щонайменше ще два роки, а також обговорить нові заходи підтримки зростання, повідомляє Reuters.

Як повідомляє агентство, центробанк пообіцяв зберігати ключову ставку на мінімальній позначці до середини 2013 року і вирішив обміркувати можливість застосування нових інструментів на допомогу зростанню.

"Комітет на даний час вважає, що економічна обстановка - включаючи низький рівень споживання і пригнічений прогноз інфляції в середньостроковий період - ймовірно, є підставою для екстремально низького рівня ставки по федеральних фондах щонайменше до 2013 року", - зазначається у заяві ФРС.

"Це заява украй негативна в плані економічного прогнозу, - сказав Омар ЕЗІНЕР з Commonwealth Foreign Exchange. - Прив`язавши екстраординарно низьку ставку до дати у далекому майбутньому, ФРС фактично визнала, що, на її думку, нинішня слабкість триватиме набагато довше, ніж очікувалося раніше".

Фінансові ринки, які чекали від центробанку підтримки після обвалу в останні вісім днів, були потішені новиною. Індекс Dow завершив торги зростанням на 4%, долар знизився. Проте, враховуючи слабкий прогноз, аналітики сумніваються, що це ралі триватиме довго.