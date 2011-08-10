Табачник погрожує розжалувати ректорів за збиткування над абітурієнтами

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що державне замовлення буде виконано, хоча є проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Як наголосив міністр, «державне замовлення буде виконано, хоча у низці вишів південних і східних областей через значне зменшення випускників шкіл є складнощі і не виконується державне замовлення по окремих спеціальностях – інформаційні напрями підготовки, математичні, фізика, природні, інженерні та окремі технічні спеціальності».

Д.ТАБАЧНИК додав, що є випадки, коли виші повертають державне замовлення, зокрема, близько 90 місць держзамовлення повернуто Харківським національним університетом ім. Каразіна, близько 20 місць - харківською політехнікою.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, Національний університет «Києво-Могилянська академія» не виконав державне замовлення по спеціальностях «фізика» і «хімія» у кількості близько 20 осіб, і якщо сьогодні не надійдуть оригінали документів, то «їм доведеться відмовитися від цього бюджетного замовлення».

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що наявні близько 290 тис. абітурієнтів, 203 тис. з яких пройшли тестування цього року, а решта - у попередні роки.

Як повідомив міністр, будуть здійснюватися перевірки, щоб до вишів не було зараховано тих абітурієнтів, у яких немає 124 бали ЗНО. Він зазначив, що за це нестимуть персональну відповідальність ректори вишів, а також будуть покарані ті ректори, які не віддаватимуть абітурієнтам оригінали документів.

«Той, хто буде збиткуватися з абітурієнта, одержить оцінку у вересні – з ним буде розірваний контракт», і він «піде займатися не адміністративною, а виключно викладацькою педагогічною діяльністю», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.

Він зауважив, що цьогорічна вступна кампанія пройшла «нормально і спокійно».

На думку міністра, правильним було те, що терміни подачі документів складали 31 день, оскільки це «зекономило нерви» абітурієнтам і працівникам приймальних комісій.